OM kan niet bij ontsnapte ‘treitercrimineel’ Gheiybe in Iran

Het onderzoekscollectief Bellingcat analyseerde een filmpje dat de 35-jarige crimineel zelf op internet heeft gezet en concludeerde dat het recent is gemaakt voor een huis in het noorden van Iran. Een foto van de villa en de plattegrond staan erbij.

Nederland heeft geen verdragen met Iran om hem te laten oppakken of uitleveren, zei een woordvoerster van het OM in Rotterdam. De 35-jarige Gheiybe staat sinds begin deze maand internationaal gesignaleerd en een speciaal team van de politie is naar hem op zoek. Het OM had al aanwijzingen dat hij in Iran kan zijn, waar hij vandaan komt. Hij woonde sinds 1996 met zijn familie in Nederland.