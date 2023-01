OM: Konrad W. regelde wapens, vluchtauto en telefoon voor aanslag op Peter R. de Vries

Dat vertelde de officier van justitie vrijdag tijdens een nieuwe zitting in de moorzaak op Peter R. de Vries. Konrad W. is de zesde en vooralsnog laatste verdachte die in deze zaak werd opgepakt. Dat gebeurde eind september. Zijn rol bij de aanslag was tot nog toe niet duidelijk. De Pool kwam in beeld toen zijn dna overal werd aangetroffen in de vluchtauto die bij de aanslag werd gebruikt.

Zo zaten zijn dna-sporen op twee wapens: een pistoolmitrailleur en een omgebouwd alarmpistool. Met die laatste werd De Vries neergeschoten. Sporen van W. werden verder gevonden op de verpakking van een croissant, een blikje en een mondkapje.

OM denkt dat Konrad W. de schakel vormde tussen opdrachtgever van de moord Krystian M. en de twee uitvoerders. Van de opdrachtgever kreeg hij de telefoon waarmee tijdens de aanslag werd gecommuniceerd. Ook was hij erbij toen in de dagen voor de moord de latere vluchtauto en de wapens werden opgehaald. Uiteindelijk kreeg de vermeende chauffeur Kamil E. de beschikking over deze telefoon. Datzelfde gold voor de auto met daarin de wapens en de benzine.

De strafzaak over de moord op Peter R. de Vries is vrijdag in de rechtbank Amsterdam hervat met opnieuw een voorbereidende zitting. Het is voor het eerst dat daarbij alle zes verdachten aan bod kwamen. Vorig jaar werden de zaken van de twee vermeende uitvoerders en die van de vier overige verdachten samengevoegd. Bij de vorige zitting werd besloten dat de zaak tegen de vermeende schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. opnieuw moet worden behandeld.

Veel ontwikkelingen

Die laatste zaak was afgelopen zomer al nagenoeg rond. Tegen de twee mannen was al levenslang geëist. Maar in de weken erna volgden ontwikkelingen in de zaak elkaar plots in rap tempo op. Begin juli werden er drie nieuwe verdachten aangehouden: de Pool Krystian M., die de twee uitvoerders zou hebben aangestuurd, en twee mannen die de zwaargewonde De Vries na de aanslag filmden.

Half juli werd vervolgens duidelijk dat er een getuige was opgestaan, ‘Eddy’, die meer wist over de uitvoerders en de opdrachtgevers in deze zaak. Hij zou in zijn verklaringen onder andere een link hebben gelegd tussen moordmakelaar Krystian M. en Ridouan Taghi, van wie altijd het vermoeden is dat hij achter de aanslag op De Vries zat.

Rechtszaak opnieuw

De getuigenis, en daarmee het heropenen van de zaak, zette de rechtszaak behoorlijk op zijn kop. De jongste van de drie rechters in de zaak emigreerde vlak na de oorspronkelijk geplande uitspraak, en er was in deze zaak geen reserverechter benoemd. Haar simpelweg laten vervangen en de zaak voortzetten bleek voor de betrokken partijen geen optie.

En dus moet heel de rechtszaak tegen de twee uitvoerders opnieuw. En die wordt bovendien gelijktijdig behandeld met de zaak tegen de andere verdachten rond de aanslag. Alles is, zoals dat wordt genoemd, samengevoegd.

In totaal zijn er daarmee dus zes verdachten. Delano G. wordt gezien als de vermeende schutter, hij was op de dag van de aanslag samen met chauffeur Kamil E. Zij zouden zijn aangestuurd door moordmakelaar Krystian M. Hij zou hen een foto van Peter R. de Vries hebben gestuurd: ‘Deze hond moet je hebben’.

Vlak na de aanslag waren er twee mannen die de gewonde De Vries filmde: Erickson O. en Gerower M. Tot slot is er dus nog Konrad W., die eind september in Polen werd aangehouden.

Moord schokte Nederland

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij liep vanaf de studio van RTL Boulevard, waar hij te gast was, naar zijn auto. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. De moord schokte heel Nederland. Van meet af aan is aangenomen dat Ridouan Taghi iets met de moord te maken heeft, wat hij overigens zelf nadrukkelijk ontkent.

Tegen Taghi is inmiddels levenslang geëist in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Nabil B. is kroongetuige in dat proces. Eerder werden zijn broer Reduan en zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De Vries was vertrouwenspersoon en adviseur van B. Die rol lijkt hem fataal te zijn geworden.

Volledig scherm Een bloemenzee op de plek in Amsterdam waar Peter R. de Vries is neergeschoten. © Joris van Gennip

Bekijk hier onze video's over de aanslag op Peter R. de Vries: