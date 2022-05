OM: Lekkende agent zocht op vakantie en thuis 3000 keer naar gevoelige info voor criminelen

‘Mehmet lekt. Hij krijgt geld voor informatie en kan zich een luxe leventje veroorloven’. In de loop van 2019 ontvangt Meld Misdaad Anoniem een tip. Het gaat over de Gorcumse hoofdagent Mehmet K. die werkt bij de politie in Rotterdam. De beller claimt dat de politieman, die rondrijdt in een Audi A3 waarin later 4950 euro cash zal worden gevonden, corrupt is.