OM mag geen onderzoek naar Brech doen in Spanje

Het Openbaar Ministerie liet afgelopen week weten graag de bezittingen van Brech te onderzoeken. Ook wil Justitie de mensen bevragen bij wie hij de laatste maanden heeft gewoond. Het OM heeft daarvoor een verzoek aan de Spaanse autoriteiten gedaan , maar die weigeren toestemming. ,,Wij hebben geen bevoegdheden daar,'' zei een woordvoerster van het OM in Maastricht zondag. Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen twintig jaar geleden op de Brunssummerheide. De politie maakte dat woensdag 22 augustus bekend in een live-uitgezonden persconferentie. Daarbij werd duidelijk dat Brechs dna is aangetroffen op het lichaam de het jongen.

Spaanse cel

Enkele dagen later werd hij na een tip van een Nederlander in Spanje opgepakt nabij Barcelona. Hij zit in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland vast in een Spaanse cel. Een rechercheur en een vertegenwoordiger van het OM is in Spanje om uitleg te geven over de zaak. Beide Nederlandse beambten mogen zelf geen onderzoek doen in Spanje.



Medio deze week wordt B. naar Nederland gebracht, aldus het OM.