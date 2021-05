OM onderzoekt dreigtweet ex-Ajacied Bryan Roy richting Rutte

Oud-profvoetballer Bryan Roy is begin vorige maand gehoord door de politie, omdat hij via social media premier Rutte zou hebben bedreigd. Een betrouwbare bron bevestigt een bericht met die strekking van AT5.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag wil desgevraagd niet zeggen dat het om Roy gaat. Wel stelt het OM dat er een 51-jarige man is gehoord en dat nu een onderzoek tegen hem loopt. In een later stadium zal besloten worden of tot vervolging wordt overgegaan. Roy zelf wil niet inhoudelijk reageren.

De 51-jarige oud-profvoetballer plaatste op 3 april, vroeg in de ochtend, een tekst bij een tweet van iemand anders over Mark Rutte. ,,We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte, aftredenmarkrutte.petities.nl.” Roy reageerde daarop met de tekst: “Headshot krijgtie straks.” Naar aanleiding van deze tweet is aangifte tegen Roy gedaan.

Roy kwam het afgelopen jaar vaker in opspraak vanwege zijn uitingen op onder meer sociale media. Hij verspreidt regelmatig tweets met denkbeelden die deels ingegeven zijn door complottheorieën. In een interview met deze krant vertelde hij vorig jaar over zijn ideeën.

,,Als voetballer en later ook als jeugdtrainer heb ik altijd in een politiek correcte mindset gezeten. Ik was ‘het label Bryan Roy’, kon niet zeggen wat ik daadwerkelijk dacht of vond, leefde in een nepwerkelijkheid. Ik was een slaaf van het systeem. Ik ben nu op een punt in mijn leven gekomen dat ik geen slaaf meer wil zijn van dat systeem. Ik uit me zoals ik dat wil, doe wat ik denk dat goed is en maak me niet druk om wat anderen van me vinden.”