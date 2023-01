OM: Quincy Promes gelinkt aan ripdeal van 400 kilo coke, voetballer betaalde 250.000 euro boete aan crimineel

Daarover kwamen tips binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie, bleek woensdag tijdens een inleidende zitting. In de zaak staat de Surinaamse Piet Wortel terecht voor grootschalige invoer van cocaïne en betrokkenheid bij twee liquidaties. Een van die drugstransporten, van 400 kilo, zou in juli 2019 zijn gestolen.

De diefstal zou de aanleiding zijn geweest voor de liquidaties van ex-voetballer Kelvin Maynard in Amsterdam en Genciël Feller op Curaçao. Piet Wortel zou de twee mannen medeverantwoordelijk hebben gehouden voor de geripte partij drugs. Wortel zinde op wraak en zou een dodenlijst hebben samengesteld.

Schuld vereffenen

Maar in het dossier duikt ook de naam op van voetballer Quincy Promes. Hij zou zaken hebben gedaan met Piet Wortel, blijkt uit informatie die bij de politie binnenkwam. Na de diefstal van de partij van 400 kilo drugs zou hij Wortel 250.000 euro hebben betaald om de schuld over de ripdeal te vereffenen. Andere mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de diefstal zouden in Suriname bij Wortel excuses hebben gemaakt.

Oud-Ajacied Quincy Promes wordt al langer in verband gebracht met criminaliteit. Hij zou zijn neef hebben gestoken tijdens een familiefeest eind juli 2020 in Abcoude. Later werd bekend dat hij naast die poging tot moord ook wordt verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

Kelvin Maynard

In de zaak van Piet Wortel draait het vooral om twee liquidaties. Kelvin Maynard (32), oud-profvoetballer van onder andere FC Volendam, werd in september 2019 doodgeschoten in Amsterdam toen hij met de auto stond te wachten bij het verkeerslicht. De daders gingen er vandoor op een scooter. Er zaten niet veel later drie verdachten vast, maar zij werden uiteindelijk nooit vervolgd.

Dezelfde maand werd op Curaçao Feller doodgeschoten, nadat hij eerder in Almere ternauwernood ontsnapte aan een aanslag. Voor de liquidatie werden twee daders veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 jaar, een derde kreeg 16 jaar cel opgelegd. De politie linkte de twee moorden deze zomer aan elkaar en loofde een beloning uit voor de tip die zou leiden naar de opdrachtgever.

Volledig scherm Piet Wortel. © privebeeld

Piet Wortel lijkt dus de man waar de politie naar op zoek was. Hij werd in maart aangehouden op Aruba en overgedragen aan Nederland. Hij werd gezocht omdat hij nog een deel van zijn straf moest uitzitten na een opgelegde celstraf van zeven jaar. Daartoe was hij in 2014 veroordeeld, eveneens wegens grootschalige cokehandel.

Bolle Jos

Piet Wortel wordt door het Openbaar Ministerie naast de liquidaties in verband gebracht met grootschalige cokehandel. Behalve de eerder genoemde partij van 400 kilo, gaat het ook om een lading van 4000 kilo in september 2021. In het onderzoek van dat laatste transport valt ook de naam van Jos ‘Bolle Jos’ Leijdekkers. De Brabander, die op de Nationale Opsporingslijst staat, is een van de verdachten die in deze zaak nog wordt gezocht en wordt ook in verband gebracht met ernstige bedreiging aan oud-minister Ferd Grapperhaus.

Volgens zijn advocaat Ruud van Boom ontkent Wortel alle betrokkenheid: ,,Hij zegt: ‘Er heeft geen ripdeal plaatsgevonden. En als die er al is geweest, heb ik er niks mee te maken.’ Hij kent de slachtoffers ook niet, Feller en Maynard. Waaruit blijkt dat hij daarbij betrokken is? Er is alleen de informatie van TCI en wat er in de media heeft gestaan. Het zijn vooral roddels, verder is er niks.”

Quincy Promes zelf staat op 3 maart voor de rechter.

