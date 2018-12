‘OM sluit weer deal met nieuwe kroongetuige, dit keer in liquidatiezaak Eindhoven’

Het is de derde keer binnen een jaar dat het OM een kroongetuige inzet. Dit keer gaat het om een getuige in de zaak rond Patrick V., die een straf uitzit voor de moord op Tommie van der Burg in Eindhoven in april 2015. V. is vorig jaar veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord en een eerdere poging tot doodslag.

Maandag dient een pro-formazitting in Den Bosch rond het hoger beroep. Het OM zegt tijdens de zitting nader in te gaan op de ‘getuige’. Meijering begrijpt niet waarom in deze zaak een kroongetuige wordt ingezet. ,,Het moet een ultiem middel zijn voor het OM. Maar in deze zaak is dat niet aan de orde omdat mijn cliënt al veroordeeld is.’'

Het motief van de moord op Van der Burg is nooit opgehelderd. Hij was een bekende naam in het criminele milieu. Ruzie in de onderwereld kan de aanleiding zijn geweest maar ook een relatieconflict is een mogelijke reden.

Het OM sloot eerder in twee andere zaken ook een overeenkomst met een kroongetuige. Nabil B. getuigt over een reeks liquidaties in de regio Utrecht en Tony de G. over een liquidatie in Breukelen.

Hotel Eindhoven

Tommie van der Burg, zelf actief in de drugswereld, werd in april 2014 bij Hotel Eindhoven geliquideerd. Na lang speurwerk pakte de politie in mei 2016 de Eindhovense Patrick V. en zijn vriendin Monique S. op. Patrick kreeg achttien jaar cel voor de moord, plus nog eens vier jaar omdat hij met anderen lange tijd daarvoor Van der Burg bijzonder zwaar mishandelde in Liempde. Monique kreeg zes jaar omdat ze medeplichtig was. Zij ging niet in beroep.

De rechtbank vond moord bewezen omdat de politie een tip- en een dadertelefoon achterhaalde. De tiptelefoon was bij een café waar Tommie de avond van de moord uit ging. Toen hij daar vertrok, ging er een seintje naar de dadertelefoon die bij de Van der Valkvestiging was. Die twee telefoons waren verdacht veel en dicht in de buurt van de ‘echte’ telefoons en auto’s van Patrick en Monique.