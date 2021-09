OM start strafrechtelijk onderzoek naar scholen Gomarus wegens discriminatie om geaardheid

De aangifte wordt gedaan op basis van een beleidsnotitie van de school, die de inspectie in handen kreeg tijdens een recent onderzoek naar de veiligheid van homoseksuele leerlingen. In de notitie staat dat wanneer een leerling binnen de school blijk geeft van een homoseksuele relatie met een andere leerling, de school de ouders informeert.

Volgens de inspectie is het geen beleid dat ouders van heteroseksuele leerlingen geïnformeerd worden. Leerlingen worden daarmee ongelijk en nadelig behandeld op basis van hun seksuele oriëntatie, laat Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, vrijdag in een Kamerbrief weten.

‘Heel bijzonder’

Marijn Baggerman, één van de leerlingen die door de inspectie gehoord werd, noemt de ontwikkeling ‘heel bijzonder’. ,,Het is heel uniek dat er aangifte wordt gedaan op basis van grondwet artikel 1. Het is heel nogal een big deal, een nieuwe stap. Dit gaat nóg een stapje verder dan het rapport van de Onderwijsinspectie. Het laat echt zien dat er aandacht voor is. Heel fijn.”

Onder een vergrootglas

Sinds er in maart 2021 acht oud leerlingen van de school in dagblad NRC uit de doeken deden hoe ellendig hun schooltijd als niet-hetero was, ligt de scholengemeenschap uit Gorinchem onder een vergrootglas. Het voelde onveilig om homo te zijn, stelden verschillende leerlingen. Zo vertelt een meisje hoe ze als vijftienjarige door het schoolbestuur werd gedwongen om tegenover haar ouders uit de kast te komen, terwijl ze daar nog niet aan toe was. Ook ging een deel van de lesstof over ‘genezing van homoseksualiteit door gebed’ - een zin die inmiddels door de school uit het curriculum geschrapt is.