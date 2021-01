Om te voorspellen wat er in Washington gebeurde hoef je geen Amerika-kenner te zijn

Sanderink is ‘weg’, maar wie roept hem tot de orde als hij gewoon doorgaat?

6 januari „Het zijn mijn bedrijven, mijn bezit, en wat ik met mijn bezit doe, al spoel ik het door de gootsteen, het is mijn keuze.” Gerard Sanderink maakte twee jaar geleden in een telefoongesprek met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten volstrekt duidelijk hoe hij de wereld zag. Maar de Twentse multimiljonair haalde maandag bakzeil. Of toch niet?