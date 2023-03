OM verwacht snel nóg een verdachte aan te houden voor moord op Peter R. de Vries

Ludgardo S. was de man die volgens het Openbaar Ministerie opdracht gaf om Peter R. de Vries na de aanslag te filmen. Hij is niet de laatste man die wordt opgepakt in het onderzoek, binnenkort moet er nóg een verdachte worden aangehouden.

Negen mannen moeten er straks worden vervolgd voor de moord die in de zomer van 2021 heel het land schokte. Zeven zitten er al vast, eentje werd snel vrijgelaten en nummer negen moet dus nog worden opgepakt. Welke rol die zou hebben gespeeld, is niet duidelijk. Maar zijn aanhouding gaat niet lang meer duren, beloofde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag tijdens een inleidende zitting van de moordaanslag.

De zitting van vrijdag stond verder vooral in het teken van een eerste kennismaking met Ludgardo S., de laatste verdachte die is opgepakt. Gekleed in een zwarte winterjas sjokte hij vrijdag de rechtszaal in Amsterdam binnen. De capuchon over zijn hoofd getrokken, de handen in de zakken van zijn rode trainingsbroek. Achterover hangend en weggedoken in zijn jas volgde hij wat er in de zaak werd verteld.

En dat verhaal ging vooral over hem. De Tilburgse Antilliaan wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de man die twee van zijn kompanen opdracht gaf om Peter R. de Vries na de aanslag te filmen. ‘Ik heb dat kloteding gedaan wat John me heeft gevraagd’, zei een van de twee er later over terwijl hij in de auto werd afgeluisterd. ‘John’ zou de bijnaam zijn van Ludgardo S.

Drie voorverkenningen

Volgens het OM was S. betrokken bij drie voorverkenningen, onder andere op de dag voor de moord. Hij werd door beveiligingscamera’s vastgelegd terwijl hij rondliep bij de parkeergarage waar De Vries later zou worden neergeschoten. Ook googelde hij in die periode op zijn telefoon naar informatie over De Vries, de kroongetuige, de studio van RTL Boulevard en misdaadverslaggever John van den Heuvel.

S. ontkent iets met de moord te maken te hebben gehad, hij was volgens hem door twee vrienden uitgenodigd om te chillen in Amsterdam. Daarom is hij te zien in de hoofdstad en pinde hij er bij een McDonald’s. Dat hij opdracht zou hebben gegeven tot het filmen van De Vries? Zijn advocaten Ruud Keller en Caspar Jansen noemen het bewijs daarvoor ‘flinterdun’. Keller: ,,Het gaat in een afgeluisterd gesprek over dat ‘kloteding’ dat iemand moest doen voor ene John. Het OM neemt aan dat met dat kloteding de aanslag wordt bedoeld. En John, zo wordt onze cliënt helemaal niet genoemd.’’

Daar gaat Ludgardo S. zelf ook nog even op in als hij het laatste woord krijgt. Voor even gaat de capuchon van zijn winterjas af en worden zijn dreadlocks zichtbaar. Hij is geëmotioneerd en klinkt strijdbaar: „Ik word John genoemd. Maar iedereen die me kent, weet dat dit een leugen is. Er bestaat geen John in mijn leven. Ik voel me machteloos en radeloos, ook vanwege het overlijden van mijn broer. Ik heb niks met de moord te maken.”

Ludgardo S. werd precies twee maanden geleden opgepakt. De Tilburgse Antilliaan bouwde de afgelopen jaren een reputatie op rond zwaar geweld. Zo was hij in 2011 samen met drie handlangers betrokken bij een dodelijke overval op een belwinkel in Vlaardingen. Later werd hij onder andere veroordeeld voor vuurwapenbezit. Eind vorig jaar werd zijn broer doodgeschoten in Tilburg. ,,Dat gebeurde recht voor zijn ogen’’, aldus Keller, die vertelde dat het verlies S. zwaar valt.

Zeven mannen zitten nu vast

In totaal zitten er op dit moment zeven mannen vast voor de moord op Peter R. de Vries. Zij zijn grofweg in drie groepen te verdelen. Allereerst zijn er de twee mannen die door het OM worden beschouwd als ‘uitvoerders’: de schutter (Delano G). en de chauffeur (Kamil E.). Zij kregen hulp van twee Polen: een vermeende moordmakelaar (Krystian M.) stuurde hen aan en een regelaar (Konrad W.) zorgde voor de wapens, vluchtauto en telefoon.

En dan is er nog de derde groep, die bestaat uit drie mannen die Peter R. de Vries voor zijn dood zouden hebben geobserveerd. Het gaat om de twee ‘filmers’ (Erickson O. en Gerower M.), die later beelden van een zwaar gewonde De Vries verspreidden op social media, en hun opdrachtgever (Ludgardo S.). Dan is er nog een achtste verdachte (Christopher W.), die eerder werd opgepakt in Helmond, maar vrij snel weer werd vrijgelaten. Hij stond weliswaar in contact met de twee filmers, maar zat op het moment van de aanslag in de gevangenis.

Inclusief een nog op te pakken verdachte stopt de teller dus bij negen verdachten. Maar de grote vraag blijft: wie gaf de opdracht tot het vermoorden van Peter R. de Vries? Van meet af aan is aangenomen dat Ridouan Taghi iets met de moord te maken heeft. Als dat het geval is, dan moet hij hulp hebben gehad, want zelf zat hij op dat moment al vast in de gevangenis. Het OM benadrukt dat het nog druk is met het onderzoek naar de opdrachtgever, maar verwacht dat niet op korte termijn af te ronden.

Tegen Taghi is inmiddels levenslang geëist in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Nabil B. is kroongetuige in dat proces. Eerder werden de broer van Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De Vries was vertrouwenspersoon en adviseur van B. Die rol lijkt hem fataal te zijn geworden. Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten terwijl hij vanaf de studio van RTL Boulevard naar zijn auto liep. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis.

