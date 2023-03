OM wil IS-gezin 4 jaar de cel in: ‘Als u uw zoon niet had meegenomen naar Syrië, was hij daar niet gestorven’

Voor het eerst stonden dinsdag een Nederlandse moeder en dochter samen terecht omdat ze zich aansloten bij terreurgroep Islamitische Staat (IS). Justitie wil dat Naima E. (54) en Meryem S. (34) allebei vier jaar de cel in gaan. Een 16-jarige zoon van Naima kwam in Syrië om het leven. ,,Dat was niet gebeurd als hij niet door zijn moeder was meegenomen.”

Moeder Naima en dochter Meryem staan dinsdag samen voor de rechter in Rotterdam. Ze omhelzen elkaar vlak voor het begin van de zaak. Niet veel later lopen de tranen over hun wangen, net zoals bij sommige familieleden en vrienden in het publiek.

Hun uitreisverhaal begint in 2013. Meryem, dan 25, reist vanuit Zoetermeer haar grote liefde Salahedinne achterna naar Syrië. Ze heeft dan al twee scheidingen achter de rug. Als ook Salahedinne er opeens vandoor is en alleen een brief achterlaat, gaat ze hem achterna.

Na een per telefoon afgesloten zogenaamd ‘Islamitisch huwelijk’ geeft hij haar instructies om contant geld op te nemen, een telefoonabonnement af te sluiten, een vliegticket te kopen, een taxi te nemen naar Düsseldorf en van daaruit naar Turkije te vliegen. Daar zou iemand op haar wachten om haar naar de Syrische grens te brengen. ,,U woonde samen met uw moeder waar het in die tijd ook niet goed mee ging en u bent gewoon weggegaan?’’ legde de rechter haar voor. Meryem: ,,Ik moest kiezen tussen mijn moeder en Salahedinne.’’ Die man was ondertussen wel een IS-strijder geworden.

Het vertrek van Meryem was op haar beurt voor haar moeder Naima de reden óók die kant op te gaan. Zij neemt de fatale beslissing ook haar zoon Ilyas (15) mee te nemen. ,,Ik wilde mijn familie weer bij elkaar brengen”, zegt Naima daarover in de rechtbank. Naima werd op haar 15de uitgehuwelijkt aan een tien jaar oudere man, die kampte met een gok- en drugsverslaving. Het gezin spatte jaren later uit elkaar. Na de scheiding is de licht verstandelijk beperkte Naima depressief, ze wordt als schizofreen beschreven en zit in de bijstand en de schuldsanering.

Naima zegt haar dochter uit Syrië te willen halen, maar wordt door Salahedinne bij de grens in een auto gezet en juist het land in gereden, samen met puberzoon Ilyas. ,,Uit onderzoek blijkt dat de moeder zwakbegaafd is en daarom niet goed de consequenties van haar acties kan overzien”, citeert de rechtbank uit een psychologisch onderzoek.

Het gezin is wel herenigd, maar dan in Syrië in plaats van Nederland. Niet veel later duiken foto's op van Ilyas waarop hij, met een bivakmuts over zijn hoofd en een wapen in zijn hand, poseert met tal van andere bekende Nederlandse jihadisten. ‘Band of Brothers’ noemen ze zichzelf. ‘Kogels vangen voor je mattie omdat je zelf martelaar wilt worden’, schrijven de ‘broeders’ erbij op sociale media.

Ilyas sneuvelt niet veel later. Waarschijnlijk bij een Amerikaans bombardement op een wapendepot waar de tiener op dat moment namens IS de wacht houdt. Niet lang daarna komt ook Salahedinne om het leven, hoe dat gebeurt is onduidelijk.

Opgehaald door Nederland

Naima, Meryem en de twee dochters die ze in Syrië met Salahedinne heeft gekregen, ontsnappen in 2017 uit het IS-kalifaat en komen in een Koerdisch detentiekamp terecht. Vanuit daar haalt Meryem de Nederlandse tv. Documentairemaker Sinan Can zoekt haar op, samen met haar vader. Het leidt tot een ongemakkelijke ontmoeting.

Vorig jaar februari zijn ze, samen met nog drie andere Nederlandse vrouwen, uit het kamp opgehaald door de Nederlandse overheid. Naima en Meryem gingen hier direct de gevangenis in, Meryems dochters staan onder toezicht van jeugdzorg en wonen bij haar schoonfamilie.

Advocaat Kolokatsi vraagt de rechtbank Naima vrij te spreken van het in gevaar brengen van haar zoon: ,,Ze heeft hem niet willens en wetens meegenomen naar Syrië om bij IS te gaan.’’ De moeder kan er zelf niet over praten, ze loopt vast in haar tranen. Advocaat Dölle stelt dat Meryem alleen te verwijten is dat ze in 2013 haar liefde achterna is gereisd: ,,Ze heeft zich nooit bij IS willen aansluiten. Ze noemt IS ook een maffiabende.’’ Meryem beaamt dat. ,,Dat mijn moeder en broertje ook opeens in Syrië waren, is het ergste dat me is overkomen.”

Onderzoek door radicaliseringsexperts wees uit dat Meryem ‘zich heeft laten leiden door liefde en schuldgevoel’. ,,Haar islamitische kennis is hooguit basaal.’’ Radicaal of gevaarlijk is ze niet meer.

Als de officier van justitie het woord neemt, buigen de twee vrouwen het hoofd. De woorden komen neer als mokerslagen. De dood van Ilyas is de schuld van moeder Naima, stelt het OM. ,,Als zij haar zoon thuis had gelaten, dan zou ik in haar zaak een veel lagere straf hebben geëist. Maar ze heeft haar zoon meegenomen naar IS en daar is hij omgekomen. Met deze verschrikkelijke realiteit moet ze zelf leren leven.’’

Justitie eist vier jaar cel tegen beide vrouwen. De uitspraak is op 13 april.