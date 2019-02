OM wil Syriëgangers zes jaar cel in, maar zaten ze wel bij een terreurgroep?

Plots vertrekken drie vrienden uit de Amsterdamse Vogelbuurt in 2013 naar Syrië. Hun families verbijsterd achterlatend, nergens waren bellen gaan rinkelen dat de drie radicaliseerden. ,,We gingen om de Syriërs te helpen tegen het regime van Assad’’, zeiden twee van de drie, Youssef C. (32) en Iliass J. (30) vandaag in de rechtbank Rotterdam. De derde, Ismail, is inmiddels overleden. Omgekomen bij een mortieraanval in Syrië.



Ismail was de enige van de drie die echt op missie ging en gevochten heeft, stelden de andere twee in de rechtbank. Youssef liep wel wacht, met een kalasjnikov in zijn hand en ging soms mee op ‘missie’ om met munitie te slepen, verklaarde hij. Iliass probeerde zichzelf nog verder van gevechten te houden. Hij wilde vooral de bevolking helpen. Het is de verklaring die de meeste teruggekeerde Syriëgangers geven: ze hebben niet gevochten, maar waren kok of verpleger.