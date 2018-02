OM wil vader ontvoerde peuter Insiya terug op lijst Interpol

Directeur door het stof na ‘seksistische’ opmerking over topvrouw

27 februari Ron Tenge, directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur van Avans in Breda en Den Bosch, ‘betreurt de commotie die is ontstaan’ naar aanleiding van zijn reactie op een LinkedIn post waarin hij commentaar geeft op de kledingkeuze en wijze waarop zakenvrouw Judith Vermeulen op de foto staat bij een artikel over vrouwen in de techniek.