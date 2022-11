OM: Zestien jaar cel voor ‘wild west tafereel’ na high-class feest. ‘Verrotte wereld die niets anders dan ellende zaait’

Jesse (20) herstelde na bedrijfson­ge­val, maar au­to-ongeluk werd hem alsnog fataal: ‘Hij was een engel’

Hoe wrang kan het zijn: de Strijense Jesse (20) ontsnapte in april aan de dood bij een bedrijfsongeval. Afgelopen vrijdag werd hij alsnog uit het leven gerukt, door een botsing met zijn auto. Broertje Remco (15) ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

19 november