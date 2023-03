Omar (29) tóch slachtoffer van dodelijke steekpartij, verdachte blijft voorlopig in de cel

Gewelddadige wijze

De 29-jarige Omar kwam dinsdagavond 21 maart op gewelddadige wijze om het leven . Dat gebeurde op de Lentse Warande, bij de Spiegelwaal. Dat is de strook water tussen de Waal en Lent. De aanvankelijke melding was dat het ging om een steekpartij, maar dat werd lange tijd niet bevestigd door politie en justitie. Inmiddels heeft de politie via een bericht op Instagram bevestigd dat het inderdaad ging om een steekpartij. Verschillende bronnen zeggen dat het slachtoffer en de verdachte ruzie hadden om een meisje. Zowel de politie als het Openbaar Ministerie heeft over het mogelijke motief voor de steekpartij nog geen mededelingen gedaan.

Vrolijk en loyaal

Omar groeide op in Nijmegen-Oost, woonde later in Neerbosch-Oost en was de laatste jaren woonachtig in het centrum van de stad. Zijn vrienden omschrijven hem als een vrolijke, zorgzame en loyale jongen. De Nijmeegse advocaat van de 30-jarige verdachte wilde dinsdag geen commentaar geven op de zaak.