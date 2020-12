‘Omdat de papa's en mama's zich niet aan de regels houden, betalen kinderen de prijs’

Na verbijstering op maandag - ‘niemand had zien aankomen dat we dicht moesten’, gigantische drukte vanaf dinsdag - ‘iedereen zette de schouders eronder om alles snel te regelen’ - slaat Rinda den Besten even de deur achter zich dicht. ,,Mam, wat ga je doen?", klinkt het op de achtergrond. Want ook de voorzitter van de PO-Raad, vertegenwoordiger van basisschoolbesturen, zit weer thuis met de kinderen. ,,Even een rondje lopen! Zo, nu kan ik even rustig bellen en heb ik gelijk een ommetje gemaakt.”