Omdat Niam werd geboren langs de weg, met agenten erbij, roept vader zijn naam als sirene: ‘Ni-am, Ni-am’

Boete van 1000 euro, omdat terras ’s nachts na enen nog open is: ‘Die ga ik niet zomaar betalen’

Duizend euro boete heeft kroegbaas Ruud de Jong van de gemeente Almelo gekregen. Omdat 's nachts na enen het terras van café België nog open was. De Jong is het er niet mee eens en gaat de boete aanvechten. Ook vanuit de politiek klinkt harde kritiek op het gemeentebestuur, dat met veel machtsvertoon de terrassen schoonveegt. Hoe moet dat komend weekend, met de Profronde in Almelo?