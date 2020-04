Omdenken: ‘Van een crisis een kans maken, van je vijand je bondgenoot’

Twintiger overleden aan corona: jongste slachtof­fer tot nu toe

15:53 Er is in Nederland een twintiger overleden aan het coronavirus. Dat bevestigt het RIVM. De exacte leeftijd is niet bekend, maar de persoon is tussen de 25 en 29 jaar oud. Naast Covid-19 was er ook sprake van ‘onderliggend lijden’. Verder zijn er geen details bekend. Ook is onduidelijk op welke datum en in welk ziekenhuis de persoon precies is overleden.