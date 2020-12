Omgekomen militairen NH90 konden niet loskomen uit wrak

VIDEO Cafés en restau­rants zijn al bijna twee maanden dicht, waarom gaat het dan toch mis?

8 december Het is ons niet gelukt de tweede golf een kopje kleiner te maken. De zorgen in de ziekenhuizen nemen weer toe, en kerst in (grotere) familiekring staat op losse schroeven. Weer lijkt ons gedrag een van de oorzaken. Zo gaan we ongeveer net zo vaak naar kantoor als in juni, terwijl er nu veel meer besmettingen zijn dan toen.