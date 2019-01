‘Omgeslagen roeiboot’ op Rijn blijft raadsel

Voorzitter Henk Blaauw van watersportvereniging VADA was één van degenen die alarm sloegen. En hij hoopt maar één ding: dat ze het verkeerd gezien hebben. Blaauw was bij toeval in de kantine van VADA omdat hij zijn boot wilde controleren vanwege de kou. ,,Toen dacht ik: ik ga gelijk even een biertje halen.’’ Rond vijven zat hij aan de bar, toen enkele mede-leden van de vereniging wel erg star naar buiten staarden. ,,Ze zeiden: volgens ons is er een boot omgeslagen’’, verhaalt hij.



Onmiddellijk keek hij naar buiten, maar zag niets. ,,Toen zijn we naar buiten gegaan om te kijken of we iets konden zien. Niets. Geen boot, geen mensen. Het water stroomt hard, zo’n 4 a 5 kilometer per uur, maar je zou verwachten dat je nog wel iets zou zien. De boot. Handen. Of dat je geroep zou horen.’’



Na 10 minuten belde Blaauw toch 112. ,,De hulpdiensten zijn meteen met groot materieel uitgerukt.” Of er echt een boot is omgegaan? ,,Ik weet het niet helemaal zeker. Ze meenden het zeker te weten en ze zeiden het alle drie onafhankelijk van elkaar. Maar je kunt je natuurlijk vergissen. Je wéét het niet.’’