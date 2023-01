Omstanders halen slachtoffer mishandeling van het spoor in Borne, even later raast de intercity voorbij

Hertjes mogen niet meer op de kinderboer­de­rij, maar kameel wel: ‘Wel een beetje bizar’

Hertjes voeren. Hele generaties in Nederland zijn ermee opgegroeid maar als het aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ligt dan is het binnenkort gedaan met de gestippelde hoefdieren in kinderboerderijen en hertenkampen.

