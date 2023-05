Omstanders helpen man die ernstig gewond raakt bij ongeval, trauma-arts per heli ingevlogen

Warmtepomp bezorgt Derya slapeloze nachten (en zij is niet de enige): ‘Energie­vrien­de­lijk? Schijn bedriegt’

Haar gloednieuwe appartement bezorgt Derya Caliskan vooral veel kopzorgen. De 33-jarige Deventerse heeft in het eerste jaar dat ze in de Roerstraat in de Rivierenwijk woont vaker een monteur over de vloer gehad dan haar lief is. Vooral de warmtepomp bezorgt haar slapeloze nachten. Ze is niet de enige. Meerdere buren sloegen steil achterover van het verbruik van hun ‘energiezuinige’ woning.