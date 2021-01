Omstreden arts (75) na leugens over corona: ‘Er was niet veel doordachts aan’

Homeopatisch arts Piet van Herten, die in opspraak raakte, nadat hij in een interview onder meer had beweerd dat mensen worden ‘vermoord met vaccins’, komt deels terug op zijn uitspraken. ,,Er was niet veel doordachts aan", zei de alternatieve behandelaar uit het Limburgse Maasbree dinsdag voor de camera van L1 . ,,Sommige dingen die ik gezegd heb, waren een beetje aan de gechargeerde kant."

De 75-jarige Van Herten werd zondag door NH Nieuws geïnterviewd tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam. In weerwil van alle feiten zei hij ook: ,,Laat je niets wijsmaken, er ligt niemand op de ic. De artsen faken alles. Voor iedere patiënt krijgen ze 20.000 euro." De ongefundeerde beschuldigingen leidden tot boze reacties, onder meer van zorgmedewerkers. Deze site onthulde dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) onderzoek doet naar de uitlatingen.

Uit het gespreksfragment dat L1 heeft gepubliceerd, valt niet op te maken in hoeverre de man ook inhoudelijk op zijn opmerkingen terugkomt. Hij zei in het interview wel dat hij ‘mensen pijn heeft gedaan die dat niet hebben verdiend.’ De man zou dreigementen hebben ontvangen. De arts was dinsdagmiddag niet te bereiken voor een toelichting.

Homeopaat

Van Herten is homeopaat. Hij staat ook officieel geregistreerd als basisarts. De IGJ is een onderzoek naar hem begonnen, omdat hij als arts geen desinformatie mag verspreiden. Discussie voeren mag, zei inspecteur-generaal Marina Eckenhausen in een reactie tegen de NOS, ‘maar hij mag niet bijdragen aan de verspreiding van leugens.’

Eckenhausen sprak van ‘een slag in het gezicht van al die professionals die op dit moment dag en nacht bezig zijn met het bestrijden van de pandemie.’ De IGJ wilde dinsdag niet verder op de zaak ingaan.

,,We zijn bezig met het onderzoek en willen geen trial by media", aldus een woordvoerster. Ze verwees ook naar privacyregels die de inspectie verhinderen uitspraken te doen over lopende onderzoeken naar individuele medici. Of Van Herten al met de IGJ heeft gesproken, is onduidelijk. Tijdens zijn interview met L1 droeg hij een T-shirt van complotdenker Robert Jensen, met het opschrift: "Media = virus".

