Omstreden Björn B. betrapt met drugslab: ‘Ik blijf voor iedereen de moordenaar van Joey Hoffmann’

Coronavirus LIVE | België gaat bijna helemaal van het slot strengere regels voor reizigers in Italië

6:10 België laat woensdag een flink deel van de resterende coronamaatregelen los. Cafés mogen weer even lang openblijven als voor de coronacrisis, er kan hier en daar weer worden gedanst en iedereen mag weer naar kantoor. Alleen Brussel viert de teugels nog niet. De Belgische hoofdstad is nog veel minder ver met inenten dan de rest van het land. Het stadsbestuur denkt erover om café- en restaurantgangers om een coronapas te gaan vragen. Dat zou mensen kunnen aanzetten alsnog een prik te halen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.