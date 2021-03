Omstreden Mieraskerk wordt streng beveiligd: dreigement om gebouw in brand te steken

15.000 euro voor gouden tip die leidt naar ouders baby Sem

30 maart De politie looft 15.000 euro uit voor degene die de tip geeft die antwoord geeft op de vraag wie baby Sem in januari 2006 ombracht in Doetinchem. Via Opsporing Verzocht werd dinsdagavond op tv, vijftien jaar na dato, opnieuw aandacht gevraagd voor het drama.