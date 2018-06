Omstreden oud-imam Haselhoef (49) overleden bij ongeluk met spookrijder op A16

BREDA - Voormalig imam Abdullah Haselhoef (49) is overleden bij het ongeluk met de spookrijder op de A16 bij Breda. Het is onduidelijk wie van de betrokkenen bij het dramatische ongeval de spookrijder was.

Haselhoef, die in 2001 na de aanslag op de Twin Towers in New York bekend werd als spreekbuis van moslims in Nederland, ligt al opgebaard in een moskee in Den Haag. Omdat familie en bekenden nu geen toeloop van mensen willen, wordt niet verteld welke moskee.

Volgens goede vriend Faisal Mirza zal de uitvaart morgenmiddag om kwart over twee zijn in de Haagse Noeroel Islam-moskee. ,,En daar is iedereen welkom,'' zegt Mirza die Haselhoef een man noemt die 'bruggen slaat tussen verschillende groeperingen'. ,,Iemand die altijd een markante rol heeft gehad in het debat in Nederland en daarnaast altijd een vriend in nood.''

Vrienden en kennissen van de omstreden geloofsgeleerde uitten hun verdriet op sociale media.

Opspraak

De in Den Haag opgegroeide Surinamer verwierf landelijke bekendheid door zijn speech tijdens de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van 9/11. Daarbij waren onder anderen het Nederlandse kabinet, kroonprins Willem-Alexander en Máxima aanwezig. Ook verscheen hij regelmatig op tv. Later kwam hij in opspraak na een uitspraak over homoseksuelen en bleek dat hij zijn opleiding tot imam niet had afgemaakt.

In 2011 werd Haselhoef gearresteerd voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag en uitkeringsfraude. Hij werd daarvoor in 2016 veroordeeld tot 20 maanden celstraf.

Ongeluk

Het ongeluk gebeurde rond 03.45 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Kort voor het ongeval kreeg de politie meerdere meldingen binnen van een spookrijder op de A16. Vervolgens ontstond er rond 03.45 uur een ernstig verkeersongeval. Toen de politie aankwam, bleek dat twee auto's met hoge snelheid met elkaar in aanraking waren gekomen. Beide bestuurders kwamen hierbij om het leven.