Omstreden puppyhandelaar duikt op in het Gelderse Wijchen: ‘Het eerste hondje is al overleden’

LIVE | Ruim 22.000 nieuwe besmettin­gen, bijna evenveel als week geleden

Een dag voor de nieuwe maatregelen van het kabinet in werking treden, is de instroom van coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen onverminderd hoog. In totaal liggen er zaterdag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Ook zijn er in het afgelopen etmaal 22.089 positieve coronatests vastgesteld, wat ongeveer evenveel is als vorige week zaterdag. De recent in zuidelijk Afrika opgedoken nieuwe coronavariant, is vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. De laatste ontwikkelingen rond het virus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.

16:37