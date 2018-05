Omwonenden luchthavens starten belangengroep

Manuela veilig terug bij familie: ‘We zijn zo blij, ze leeft!’

14 mei Dolgelukkig zijn Ivo en Chantal uit het Overijsselse Raalte. Na een loodzware week sloten zij gisteren hun vermiste dochter Manuela weer in de armen. ,,Dit gevoel is met geen pen te beschrijven, we zijn zo ontzettend opgelucht. Ze leeft!’’