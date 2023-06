Omwonenden willen alle grote bazen Chemours voor de rechter slepen: ‘Mogelijk erger dan bij Tata Steel’

Advocaat Bénédicte Ficq gaat namens vijf omwonenden aangifte doen tegen de leidinggevenden van het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Het gaat om een soortgelijke aangifte als het lopende strafonderzoek tegen staalgigant Tata Steel in IJmuiden: het bewust in de omgeving brengen van gevaarlijke stoffen. Daar kan 12 tot 15 jaar celstraf op staan. ,,En bij Chemours is het mogelijk nog veel erger dan bij Tata.’’

Ficq doet aangifte namens vijf omwonenden maar de verwachting is dat het er - net als bij Tata Steel gebeurde - vele honderden gaan worden. De bedoeling is de feitelijk leidinggevenden van Chemours (die van nu en hun eventuele voorgangers) persoonlijk voor de rechter te slepen voor het feit dat ze willens en wetens zeer schadelijke stoffen in de omgeving hebben gebracht terwijl al decennialang bekend was dat dat gevaarlijk is voor de omgeving. Dat betekent dat de hoogst verantwoordelijken celstraffen riskeren van 12 tot 15 jaar.

De aangifte is een direct gevolg van een uitzending van Zembla onlangs. Het onderzoeksprogramma kreeg honderden documenten in handen over de manier waarop de industrie het gevaar en schadelijkheid van Pfas sinds de jaren 60 heeft achtergehouden. Pfas is een verzamelnaam voor een aantal door de mens gemaakte, mogelijk schadelijk stoffen.

Uit de documenten blijkt dat DuPont (dat tegenwoordig Chemours heet) al 30 jaar geleden wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende Pfas. Uit de stukken blijkt ook dat DuPont decennialang zweeg over de risico’s van de - mogelijk kankerverwekkende en voor ongeboren kinderen gevaarlijke - stof ‘Pfoa’ voor mens en omgeving.

‘Zwangere vrouwen vervangen’

,,Een schrijnend voorbeeld is dat ze op een gegeven moment zwangere vrouwen die bij DuPont werkten, vervingen door andere mensen zonder daar ook maar iets over te communiceren waarom dat moest gebeuren’’, zegt Ficq. ,,Ze wisten uiteraard dat het werk zeer gevaarlijk was.’’

Naar aanleiding van de Zembla-uitzending overweegt het Openbaar Ministerie al om het strafonderzoek naar Chemours te heropenen. Het OM deed in 2016 al onderzoek naar het bedrijf toen de Omgevingsdienst Zuid-Holland aangifte tegen Chemours deed vanwege het uitstoten van de giftige stof Pfoa zonder vergunning. Het OM ging destijds niet tot vervolging over.

Het AD schreef in die periode talloze verhalen over het Dordtse chemiebedrijf en de schadelijke stoffen die het bedrijf jarenlang gebruikte om - onder meer - de teflonlagen voor bakpannen te kunnen maken. Dat Chemours al jaren wist dat zij mensen in de omgeving in gevaar brachten, bleek toen ook al. Het bedrijf is tot op de dag van vandaag nooit strafrechtelijk vervolgd.

De aangifte is vergelijkbaar met die tegen Tata Steel, waar omwonenden eveneens naar de rechter stapten om de directie persoonlijk voor de rechter te slepen. Over eventuele strafrechtelijke vervolging tegen de grote bazen van Tata Steel wordt in de loop van dit jaar een beslissing verwacht. In februari 2022 besloot het OM strafrechtelijk onderzoek te doen. Dat is nog steeds niet afgerond.

Volledig scherm Een actiegroep stort vervuilde grond bij de ingang van Chemours en Dupont in Dordrecht. Dat gebeurt al jaren wekelijks. © Jeffrey Groeneweg