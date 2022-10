Ondanks dna en getuigen ontkent Sanil B. betrokkenheid bij dood Carlo: ‘Hoop dat iemand opstaat en zegt wat er is gebeurd’

Hij had, volgens eigen zeggen, niet gedronken. Ook was hij niet buiten zinnen. En had hij nog nooit eerder gevochten. Waarom Sanil B. (20) in een warme juli-nacht vorig jaar, op een boulevard in Mallorca, dan zeker twee keer samen met zijn vrienden in een gevecht belandde en twee op de grond liggende mannen heeft geschopt? ,,Ik heb enorme fouten begaan. Ik kan niet verklaren waarom ik dat gedaan heb. Ik heb veel spijt. Was ik maar gewoon weggerend.”



Schopte Sanil ook nog een derde man, Carlo Heuvelman, die door de mishandeling later overleed? Nee, zegt hij. Carlo heeft hij niet gezien en al helemaal niet geschopt. Net zoals al zijn vrienden de afgelopen week zeiden dat ze daar niet verantwoordelijk voor zijn. Sanil: ,,De rechtbank zei tegen ons: wees een vent en vertel wat er gebeurd is! Maar ik weet het echt niet, anders had ik het gezegd. Ik hoop dat iemand anders wel opstaat en het zegt. Je kunt er niet mee leven als je het weet en het niet zegt. Ik zal me nooit beroepen op zwijgrecht in deze zaak, dat kan ik niet maken tegenover de nabestaanden van Carlo.”



De zaak draait om een uitgaansnacht vol geweld tussen groepen dronken Nederlanders op de boulevard van El Arenal op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. De 27-jarige Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen werd daar in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar zo ernstig mishandeld dat hij vier dagen later in het ziekenhuis overleed. Heuvelman lag al bewusteloos op de grond toen hij nog meerdere keren tegen zijn hoofd zou zijn geschopt.



Maar waar er van diverse confrontaties die nacht videobeelden zijn, zijn die er niet van de fatale aanval op Heuvelman. Op beelden is wel een deel van de vechtpartij te zien voor café Bierexpress, maar Heuvelman lag toen al zwaargewond op de grond. Te zien is hoe twee meisjes zich over hem ontfermden.