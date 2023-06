Ondanks nachtelijk overleggen met tot wel zes ministers klapt Landbouwakkoord: wat betekent dit?

Het is mislukt. Na maanden van onderhandelingen zijn het kabinet en de boerenorganisaties er niet in geslaagd een landbouwakkoord te sluiten. Ondanks het soms nachtelijke overleg, de vele doorrekeningen en bijeenkomsten in prachtig gelegen landhuizen gooide LTO dinsdagavond in Den Haag de handdoek in de ring. Wat betekent dit voor boeren, burgers en bestuurders?

Voor boeren en tuinders is het geen vrolijke vaststelling, maar de kans is groot dat zij van een koude kermis thuis komen. De Land- en Tuinbouw Organisatie wilde uiteindelijk niet akkoord gaan met nieuwe regels om de natuur- en milieu-impact van de agrarische sector in te perken. Maar dat betekent niet dat die regels nu van tafel zijn. Sterker nog: het kabinet heeft de handen vrij om haar wensen zelf in wetsvoorstellen om te zetten.

Zo staat niets minister Piet Adema (Landbouw) meer in de weg om een maximumnorm voor het aantal koeien (en andere vee) per hectare in te stellen. Zonder akkoord met de sector wordt de vaststelling van die norm afhankelijk van het politieke steekspel in de Tweede Kamer. Aan de kant van de overheid is hier altijd rekening mee gehouden, zo meldde een bron deze week: ,,Plan B is er zeker, dan gaat het kabinet het doen. Gewoon met Adema.’’ ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis verwacht dat Landbouwminister Adema snel ‘leiderschap zal tonen’.

Voedsel op bord

De verduurzaming van het voedsel op ons bord stopt evenmin met het mislukken van het Landbouwakkoord. Supermarkten en verwerkers zullen daarmee doorgaan, onder aanmoediging van het kabinet. Al eerder werd bekend dat tijdens de onderhandelingen is afgesproken om de standaarden voor het produceren van zuivel, vlees en groente stap voor stap te verhogen. Niet alleen voor de binnenlandse consumptie, maar ook voor de export.

Zo moet er een nieuwe duurzaamheidsstandaard komen. Daar gaan zowel boeren, tuinders als voedingsbedrijven en supermarkten mee werken. Het betreft bijvoorbeeld een nieuwe minimumnorm voor milieu- en dierenwelzijn voor alle Nederlandse agrarische producten die in het winkelschap liggen. Men neemt een voorbeeld aan de ‘Beter voor Boer & Natuur’-programma’s van Albert Heijn. ,,Hier willen we gewoon mee verder”, aldus een ingewijde.

Lees door onder de foto

Volledig scherm Het kabinet is 'diep, diep teleurgesteld', zo laat Landbouwminister Piet Adema weten nadat het Landbouwakkoord is geklapt. Rechts van hem minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal die dit beaamt. Aan zijn linkerzijde Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Hans Vijlbrief (Mijnbouw). © ANP

Er zitten overigens wel enkele haken en ogen aan. Want grote exporteurs als zuivelbedrijf Friesland Campina en vleesverweker Vion staan voor de uitdaging die hogere kostprijs ook bij de export terug te verdienen. De vraag is of dat lukt op een internationale markt.

Want er bestaan open grenzen in de EU. We kunnen wel afspreken dat Nederlandse boeren zich aan minimumeisen moeten houden, maar dat wil niet zeggen dat we aan de grens buitenlandse waar mogen tegenhouden die volgens lagere (en goedkopere) standaarden zijn geproduceerd.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Poldermodel loopt vast

Het uitblijven van een akkoord is ook een belangrijk signaal voor bestuurders in Nederland, zowel binnen als buiten Den Haag. Moeilijke besluiten en veranderingen hebben we altijd gedaan in gezamenlijk overleg: ons bekende poldermodel. Minister Hugo de Jonge benadrukte dinsdagavond nog: ,,Een polder die werkt, is het kabinet veel waard.” Zijn wens kwam niet uit.

Het poldermodel is uitgerekend in de boerenklei tot stilstand gekomen. Waar het bij het pensioenakkoord in tweede instantie nog wel lukte, haalde het overlegmodel deze week bakzeil.

Versnippering boerenlobby

Grote vraag is hoe het verder moet met de boerenlobby. Nog nooit was die zo verdeeld. En juist die verdeeldheid maakte het weer uiterst moeilijk om te opereren voor LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Telkens als het ging over ingrijpende onderwerpen dan lieten radicale boerenclubs zoals FDF vanaf de zijlijn weten nooit akkoord te zullen gaan. Hoe had Van der Tak in deze situatie ooit voldoende steun van zijn achterban moeten krijgen?

Wil de agrarische sector weer een stem van betekenis krijgen in Den Haag, dan zal ze die verdeeldheid moeten oplossen. In de huidige situatie, met een aangeslagen LTO, en een waaier aan andere boerenorganisaties, zullen ze moeilijk een vuist of een sterke lobby kunnen maken. Of het overwinnen van die verdeeldheid lukt, is een tweede vraag.

‘Diepgeworteld wantrouwen’

Vast staat in elk geval dat de opdracht geformuleerd door stikstofbemiddelaar Johan Remkes niet is gelukt. Vorig jaar oktober constateerde hij een ‘diepgeworteld wantrouwen’ tussen boeren (en platteland) en de rijksoverheid. In feite verwoordde Remkes daarmee wat duizenden omgekeerde vlaggen daarvoor al maanden in stilte uitten. Een Landbouwakkoord had moeten zorgen voor een herstel van het vertrouwen. Met het afscheid van LTO uit de onderhandelingen lijkt dat voornemen definitief mislukt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: