Ondanks veelbewogen jaar behaalt Jumbo voor het eerst een jaaromzet van boven de 10 miljard euro

Supermarktbedrijf Jumbo zag de omzet voor het eerst in haar bestaan boven de 10 miljard euro uitkomen. En dat in het meest turbulente jaar uit de geschiedenis van het familiebedrijf, waarin topman Frits van Eerd werd aangehouden, een mislukte WK-commercial werd teruggetrokken en oprichter Karel van Eerd overleed.

Karel van Eerd - oprichter en pater familias van het familiebedrijf - schreef tot het allerlaatst de omzetten in zijn schrift, zei Ton van Veen, de tijdelijke topman van het bedrijf tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Uit die boeken bleek dat de omzet in de winkels groeide met 3,2 procent tot 10,2 miljard euro, voor het eerst boven de 10 miljard. En Jumbo blijft de tweede grootste supermarkt van Nederland met een marktaandeel van 22 procent, het bedrijf hoeft alleen Albert Heijn voor zich te dulden.

In een terugblik op het voorbije jaar stond Van Veen stil bij het overlijden van oprichter Karel van Eerd. ,,Een legendarische persoonlijkheid tot het allerlaatste moment.’’

Turbulent

Het bedrijf had op meerdere vlakken een turbulent jaar, door het overlijden van Karel van Eerd, maar ook door de aanhouding van de teruggetreden topman Frits van Eerd, die verdachte is in een grootschalig witwasonderzoek. Het Openbaar Ministerie verklaarde al dat het onderzoek zich niet richt op Jumbo, maar op de activiteiten van Frits van Eerd.

Jumbo heeft ook zelf een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de beschuldigingen. Daaruit bleek niet dat het bedrijf iets verkeerd heeft gedaan. Het is evengoed de vraag of Van Eerd terug kan keren in de directie van het bedrijf. Volgens Van Veen is daar nu nog niets over te zeggen.

De negatieve publiciteit rond de teruggetreden topman Frits van Eerd, die verdachte is in een grote witwaszaak, had geen invloed op de inkomsten. Van Veen sprak wel van reputatieschade: ,,Maar de klant is ons trouw gebleven.’’

Worstelen met inflatie

Op de winkelvloer zag Jumbo dat klanten steeds meer worstelen met inflatie. En het bedrijf kreeg zelf ook te maken met sterk toegenomen kosten, als gevolg de hogere energieprijzen, huren en lonen. ,,We zien dat klanten minder en andere producten kopen, maar ze gaan gelukkig niet naar een andere supermarkt’’, aldus financieel directeur Peter van Erp. Klanten kozen vaker voor het huismerk, zo kon Jumbo in de cijfers zien.

Jumbo liet weten dat de winstmarges zijn teruggelopen, voor een deel bewust omdat het supermarktbedrijf niet alle kostenstijgingen wil laten doorberekenen aan klanten. ,,Boodschappen moeten betaalbaar blijven, denk bijvoorbeeld aan wc-papier, aardappelen, groente, fruit, gehakt en zuivel. Die prijzen houden we laag. Daar hoeven mensen niet voor naar een discounter te gaan’’, aldus van Veen.

Winstgevendheid

Eerder zei Ahold, moederbedrijf van Albert Heijn, al dat het een flink deel van de prijsstijgingen voor eigen rekening neemt om boodschappen betaalbaar te houden. Daar zakte de winstmarge naar 3,4 procent – onder de gezonde grens van 4 procent. Ook bij Jumbo staan die marges onder druk. ,,Maar onze winstgevendheid is nog altijd gezond, aldus Van Veen.

Volgens Van Veen spant Jumbo zich tot het uiterste in om de consumentenprijzen niet verder te verhogen dan strikt noodzakelijk. Hij verwacht hetzelfde van leveranciers: ,,Die verantwoordelijkheid hebben we samen. We willen kostenstijgingen begrijpen op basis van feiten en data.’’ Onlangs waarschuwde Rabobank in een rapport dat het einde van de prijsstijgingen van voedsel nog niet in zicht.

Goed nieuws kwam voor Jumbo van restaurantketen La Place, die Jumbo overnam uit de V&D boedel, profiteerde volop van het einde van de beperkende coronamaatregelen. De keten zette 107 miljoen euro om het afgelopen jaar, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2021. ,,De gasten hebben weer als vanouds de weg weten te vinden naar La Place’’, aldus van Erp.

Jumbo maakte bovendien bekend dat het komende jaar opnieuw zal investeren om verder te groeien in België. Daar wil het bedrijf rond de 10 nieuwe winkels openen. Het concern opende de afgelopen paar jaar al 27 Belgische vestigingen.