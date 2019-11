Ondersteboven in de container: ‘helden’ milieudienst vinden verloren trouwring terug

Wouter en Vivianne hadden vrijdag geen bijzondere plannen. Rond vijf uur een paar boodschappen doen bij winkelcentrum Stadsveld en dan meteen even wat oud papier weggooien in de ondergrondse container aan de Zweringweg. En toen ging het mis. „Op het moment dat de klep van de container weer dicht ging, bleef Wouters trouwring erachter haken en gleed hij van zijn vinger af. Paniek”, aldus Vivianne (27).



Ze belden het storingsnummer van Twente Milieu dat op de container staat, maar zonder al te veel hoop. „Want wat kunnen ze überhaupt doen? We verwachtten eigenlijk dat ze zouden zeggen: sorry, maar daar kunnen we niet aan beginnen.”



De calamiteitendienst was op dat moment voor een andere storing op pad, kregen ze te horen. „Om te voorkomen dat er intussen nog meer oud papier in de container gegooid werd, bleef mijn man bij de container wachten en heb ik rood-wit afzetlint gehaald om de container af te sluiten”, vertelt Vivianne. Rond half acht kregen ze een telefoontje: de calamiteitendienst was op weg, in de persoon van Daan Wevers.