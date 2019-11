Onderwijsbonden: Schoolbesturen, kom met goed salaris voor leraren

Volgens de onderwijsbonden is een salarisverhoging van 3 procent tot 1 maart 2020 noodzakelijk in de strijd tegen het lerarentekort. Nu al hebben veel basisscholen de grootste moeite om voor alle klassen een meester of juf te vinden. De bonden denken dat een beter salaris helpt om meer leraren naar de klassen te trekken.



Er bestaat bijvoorbeeld een flinke salariskloof tussen leerkrachten in het basisonderwijs en docenten op middelbare scholen. Al twee jaar voeren de basisscholen actie om die kloof te dichten. ,,Voor het geld dat er ligt, hebben we hard gestaakt als sector. Het niet komen tot een akkoord in deze toch al roerige tijd is desastreus voor de kwaliteit van het onderwijs’’, reageert Van Haren. AOb-voorzitter Stolk: ,,Om te voorkomen dat het salarisgat juist groeit, is écht 3 procent nodig. Daarmee vragen we geen onbetaalbare dingen.’’