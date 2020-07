Onderzoek: aanpakken overgewicht verbetert ook immuunsysteem

Opnieuw streep door Marathon Rotterdam, jubileume­di­tie schuift door naar 11 april

15:59 Voor de eerste keer in de historie moet de NN Marathon Rotterdam een jaar overslaan. De 40ste editie, die vanwege het coronavirus al van 5 april naar 25 oktober was verplaatst, wordt niet in 2020 gelopen, maar pas op 11 april 2021. Dat heeft de organisatie zojuist bekendgemaakt. ,,Het is zuur en bitter, maar de coronamaatregelen maken het organiseren van zo’n groot evenement onmogelijk’’, aldus marathondirecteur Mario Kadiks.