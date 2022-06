Onderzoek horeca Vakantiepark Arnhem van Peter Gillis: 'Marcouch is van harte welkom!’

Talpa wil niet reageren op misstanden in vakantie­par­ken Peter Gillis

Talpa wil voorlopig niet inhoudelijk reageren op de misstanden rond de vakantieparken van Peter Gillis. De zendergroep, die de zakenman volgt voor zijn SBS 6-realitysoap Familie Gillis: massa is kassa, is niet betrokken bij de exploitatie ervan, benadrukt een woordvoerder desgevraagd. ,,We laten het voor nu dan ook bij zijn reactie.”

