Onderzoek naar fatale schietpartij Bas (24) kwam in stroomversnelling door tips

Justitie Den Haag mag ervaren leidingge­ven­de ontslaan die met auto vol drugs was gepakt

19 augustus Het Openbaar Ministerie Den Haag mag een leidinggevende de laan uitsturen die vorig jaar in Duitsland is opgepakt met drugs in haar auto. De vrouw wilde bij justitie blijven werken, maar de rechter besloot deze week dat de arbeidsovereenkomst na ruim 30 jaar wordt ontbonden.