Onderzoek naar penicilline tegen ALS na positieve test met Robert Paul: 'Voel me fitter'

De eerste resultaten van het onderzoek onder leiding van professor Leonard van den Berg worden eind dit jaar verwacht. Deze voor ALS nieuwe, maar bestaande behandeling voor een andere neurologische ziekte, houdt in dat patiënten een jaar lang vier keer een kuur krijgen van drie weken, waarin ze 8 uur per dag aan een infuus wordt gelegd met penicilline G en hydrocortison. Om de drie maanden volgt dus een kuur van 21 dagen.

De behandeling is gebaseerd op een nieuwe hypothese over het ontstaan van ALS, van farmacoloog Bert Tuk. De achteruitgang in spierkracht zou het gevolg zijn van een overactiviteit van het remmende systeem van het centraal zenuwstelsel. Een middel dat die rem er af haalt, zou de slopende ziekte kunnen behandelen. Tuk kwam uit op penicilline, dat als bijwerking heeft dat de werking van het remmende systeem wordt verminderd.

Placebo

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij Amsterdam City Swim en wordt geleid door professor Leonard van den Berg van het UMC Utrecht. ,,Elke proefbehandeling biedt patiënten perspectief, hoop ook. Maar soms is er sprake van een placebo-effect, juist vanwege die hoop. Daarom doen we dit onderzoek.’’ Volgens Van den Berg worden zestien ALS-patiënten onderzocht. ,,Tien mensen krijgen de penicilline hydrocortison-behandeling en zes een placebo toegediend. Zowel de patiënt als de arts weten niet wie wat krijgt. Alleen de apotheek die het medicijn klaar maakt weet dat.’’

Alle patiënten krijgen vier kuren, elke drie maanden een kuur van drie weken, net als Wielinga heeft gehad. ,,Na een jaar kijken we of de mensen die penicilline-hydrocortison toegediend krijgen het beter hebben gedaan dan de mensen met het placebo. Op die manier kunnen we wetenschappelijk aantonen of er gunstig effect is van deze behandeling voor mensen met ALS.’’

Fitter