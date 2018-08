Onderzoek NVWA: Hygiëne slachthuizen vorig jaar iets verslechterd

Man (43) uit Gelderland verdacht van voorberei­den terroristi­sche aanslag

14:00 Een 43-jarige man uit het Gelderse Lingewaard heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. De verdachte is op 23 mei opgepakt en zit in voorlopige hechtenis. Volgende week vrijdag is de eerste zitting in de zaak.