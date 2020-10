Onderzoek: prijzen op supermarktschap kloppen vaak niet

Bij slechts drie van de 28 supermarkten die de onderzoekers bezochten, klopte de kassabon helemaal met de prijs die in de winkel stond aangegeven.

Albert Heijn en Jumbo maakten de meeste fouten: bij die twee ketens was 22 procent van de artikelen verkeerd geprijsd. Aldi bleek het meest accuraat, met 5 procent foutieve prijzen. Bij Lidl klopte de prijs bij 7 procent van de producten niet, bij Coop 8 procent. Spar volgt met 11 procent en in de bezochte filialen van Plus kwam de prijs aan de kassa bij 15 procent van de spullen niet overeen met die op het schap.

40 procent

Bij één Jumbo-filiaal was maar liefst 40 procent van het winkelmandje fout geprijsd, aldus de Consumentenbond. Verkeerde prijzen bleken overigen lang niet altijd in het nadeel van de consument. ,,Bij 51 producten was de prijs aan de kassa lager dan in de winkel stond aangegeven”, aldus de bond. Van 36 producten was de kassaprijs juist hoger. Het prijsverschil was gemiddeld wel groter bij die laatste categorie.

De Consumentenbond constateert dat het vooral bij aanbiedingen vaak misgaat. ,,Ruim de helft van de producten met een afwijkende prijs was een actieproduct.”

Kaartjes niet vervangen

De prijs aan de kassa is doorgaans de juiste. Volgens de onderzoekers komen prijsafwijkingen vooral voor doordat de supermarkt de kaartjes niet heeft vervangen na een prijswijziging. Daar is een technische oplossing voor: elektronische prijskaartjes die automatisch aangepast worden als de prijs in het computersysteem wordt aangepast.

Prijzen van producten veranderen zeer regelmatig, erkent de Consumentenbond. Toch moeten klanten er volgens de organisatie van uit kunnen gaan dat prijskaartjes kloppen. Wie aan de kassa wordt benadeeld, doet er volgens de bond verstandig aan om een foto van het schap te maken en het te veel betaalde bedrag terug te vragen aan de servicebalie.