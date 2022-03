Onderzoek: vooral rijke burgers profiteren van energiecompensatie en laagste inkomens het minst

Minister Sigrid Kaag van Financiën zei dat de verlaging van de btw en benzineaccijns vooral is bedoeld om de zogeheten middeninkomens tegemoet te komen, maar deze groep ontvangt in totaal 418 miljoen euro, ofwel een vijfde van het subsidiepakket. ,,Mensen met de hoogste inkomens worden zo relatief fors gecompenseerd”, stelt Frans Rooijers in het rapport. Hij is onderzoeker en directeur van adviesbureau CE Delft, dat de berekening controleerde.