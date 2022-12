Onderzoek: weer minder Nederlanders naar de kerk, zes op de tien is nu niet-religieus

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Religie in Nederland’ dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. In 2021 zag 58 procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder zichzelf niet als aanhanger van een kerkelijke of levensbeschouwelijke groep. Zo'n zes op de tien Nederlanders dus. Een jaar eerder was dat nog 55 procent en in 2010 zelfs nog 45 procent. Steeds minder Nederlanders geven ook aan met regelmaat naar een religieuze dienst te gaan.



De onderzoekers van het CBS waren zelf ook benieuwd of er een corona-effect merkbaar zou zijn in de religiecijfers, maar zagen zo'n effect niet. ,,We hadden niet verwacht dat niet-religieuzen vanwege corona opeens aan zouden geven wel religieus te zijn geworden, maar we zien ook geen daling van de ontkerkelijking", aldus CBS-socioloog Tanja Traag. ,,Er is onmiskenbaar een terugloop.” Het CBS vroeg bij het onderzoek niet speciaal of corona een rol speelde bij de religieuze beleving van Nederlanders.