Onderzoek wijst uit dat e-sigaret schadelijker is dan gedacht

VIDEO Surfersdra­ma op ruwe zee in Schevenin­gen: twee personen overleden

0:12 Twee van de drie surfers die door de reddingsdiensten uit het water zijn gehaald bij een grote zoekactie in Scheveningen zijn overleden. De twee maakten deel uit van een groep surfers, die bij het Noordelijk Havenhoofd bij de kustplaats in problemen was gekomen. ,,Het is net alsof je in een lawine terechtkomt, je weet niet meer wat onder of boven is.”