Onderzoek wijst uit dat Nederlanders vertrouwen hebben in aanpak van het coronavirus

In de periode tussen 24 februari en 17 mei zijn rond de 3000 Nederlanders bevraagd door middel van vragenlijsten. Het RIVM bracht vandaag een tussentijdse reportage naar buiten. Er is gekeken naar allerlei aspecten rond het coronavirus. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd hoe mensen in Nederland denken over de aanpak en wat ze met de informatie en maatregelen doen.



In de week van 30 maart gaf 84 procent van de deelnemers aan vertrouwen te hebben in de informatie van het RIVM en 80 procent in de maatregelen van de overheid. Dat vertrouwen is in de weken erna alleen maar toegenomen. In de week van 13 april gaf 85 procent van de deelnemers aan vertrouwen te hebben in de informatie van het RIVM en 84 procent in de genomen maatregelen van de overheid.



Een van de vervolgvragen in het onderzoek was of de Nederlanders deze maatregelen ook daadwerkelijk opvolgen. In de week van 30 maart antwoordde 93 procent van de ondervraagden zich te houden aan de richtlijnen van de overheid, 6 procent antwoordde zich er gedeeltelijk aan te houden. In de weken erna is wel een kleine daling te zien in het opvolgen van de regels. 91 procent laat weten zich in de week van 13 april nog te houden aan de maatregelen, 8 procent gaf aan zich gedeeltelijk te houden aan de richtlijnen.

Zorgen

Mensen hebben dus vertrouwen in de aanpak en het overgrote deel zorgt ervoor dat het virus wordt ingedamd door zich aan de maatregelen te houden. Toch zijn de zorgen over het virus flink toegenomen in de weken tussen 30 maart en 13 april. In de week van 24 februari zegt 19 procent van de ondervraagden bezorgd te zijn over de eigen gezondheid en 28 procent over de gezondheid van familieleden. In de weken daarna stijgen deze percentages naar respectievelijk 47 en 69 procent.

Deelnemers aan het onderzoek zijn vooral bang dat familieleden het virus oppakken omdat die kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld door een hoge leeftijd of omdat ze gezondheidsklachten hebben. Velen vinden het verontrustend dat het virus een mogelijk ernstig ziekteverloop tot gevolg kan hebben.