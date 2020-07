Onderzoek wijst uit: mondkapjes in kroeg ‘absoluut noodzakelijk’

Volgens de hoogleraar moet Nederland zo snel mogelijk mondkapjes binnen verplichten. In februari waarschuwde de hoogleraar al voor de grotere rol van kleine druppeltjes in de lucht bij de verspreiding van het corona-virus, maar het RIVM negeerde zijn boodschap. Nu leidt de hoogleraar van Universiteit Twente een groot onderzoek naar deze aerosolen. Eén ding weet Detlef Lohse al zeker: „Mondkapjes binnen zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld in de kroeg.”



Vorige week maakte het ziekenhuis UMCG in Groningen bekend dat daar onderzoek gedaan gaat worden naar de verspreiding van het virus in ruimten met besmette patiënten. Het gaat om een deel van de grotere studie samen met UT-hoogleraar Physics of Fluids Lohse. Het thema is zeer actueel. Inmiddels is het RIVM ook schoorvoetend gaan erkennen dat de verspreiding van Covid-19 via aerosolen niet langer genegeerd kan worden. De vraag is echter nog in welke mate van verspreiding sprake van is.