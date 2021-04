Onderzoekers: Grootschalig testen van bevolking helpt om coronavirus in kaart te brengen

Dat staat in een nieuw rapport over vier pilots met grootschalig testen in Lansingerland, Rotterdam-Charlois, Dronten en Bunschoten, dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in ontvangst heeft genomen. De pilots zijn intensief gevolgd door zowel gedragsonderzoekers als epidemiologen. Dat heeft volgens De Jonge een schat aan informatie opgeleverd.

Bij de pilots werden alle inwoners uitgenodigd om zich te laten testen op corona, ongeacht of zij klachten hadden. ‘De onderzoeken laten vooral een hoge testbereidheid zien als het gevoel van urgentie onder de bevolking hoog is’, schrijven de onderzoekers. Zo liet in Lansingerland naar aanleiding van een uitbraak van de Britse variant twee derde van de bevolking zich testen. In Dronten, waar géén directe aanleiding was voor grootschalig testen, was de opkomst met 28 procent veel lager.

‘Pilot hielp’

In Bunschoten hielp de pilot mogelijk bij het tijdig opsporen van het virus, schrijven de onderzoekers. Tijdens de pilotperiode nam het aantal besmettingen toe met 20 procent. In de tweede helft van de pilot nam het aantal besmettingen in de rest van de regio Utrecht toe, terwijl Bunschoten stabiliseerde. Dat duidt er volgens de onderzoekers op dat de pilot hielp bij het voorkomen van verdere verspreiding.

Ook in Lansingerland hielp de pilot waarschijnlijk tegen de verspreiding van het virus, staat in het rapport. De onderzoekers concluderen dat de acute uitbraak in de gemeente is ingeperkt en waarschijnlijk beperkt is gebleven door een optelsom van factoren, waaronder het grootschalig testen. De onderzoekers zijn wel voorzichtig met hun conclusies en vinden dat het precieze effect extra moet worden onderzocht.

De onderzoekers pleiten ervoor grootschalig testen alleen in te zetten bij risicovolle situaties of ernstige uitbraken omdat de kosten hoog zijn. In de toekomst moeten de kosten per test 75 tot 100 euro bedragen. Een onderzoek zoals in Lansingerland zou daarmee drie tot vier miljoen euro kosten.