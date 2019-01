Onderzoeksraad onderzoekt gevolgen verloren containers

Poeder­brief bezorgd bij Universi­teit Groningen, drie personen in quarantai­ne

11:53 Bij een gebouw van de Universiteit Groningen is vanochtend een poederbrief binnengekomen. Ook wordt onderzoek gedaan naar een verdacht pakketje. In de brief zat volgens de politie een ‘onbekende poederachtige stof’. Drie personen zijn in aanraking gekomen met de stof; zij moeten voorlopig in het pand blijven.