Onderzoeksraad start onderzoek naar instorten dak AZ-stadion

BV de Liefde ‘Hem kan ik vergeven, maar mijn ex-schoonmoe­der nooit van mijn leven’

14:30 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Samira (21) trouwde toen ze net 18 jaar was, maar haar huwelijk strandde al na een jaar. Ze hield de strijd met haar schoonmoeder niet vol.