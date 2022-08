Ongeloof en verdriet na gevonden lichamen in Zoetermeer: 'Er is hier iets heel raars gebeurd’

Kramerplan is een rustige straat. Op een zondagochtend voetbalt een jongetje buiten, een stoet ganzen waggelt een straat over. Auto's wachten geduldig. Twee buren drinken voor de deur een kopje koffie. Het enige wat nu opvalt zijn de witte papieren op een huis in de straat. Een afgeplakte voordeur. ,,Normaal gebeurt hier echt helemaal niks”, vertelt een omwonende. ,,Maar nu? Dit is verschrikkelijk. We snappen er niks van.”