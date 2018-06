Ongeluk op A59 bij Made eist tweede dodelijk slachtoffer

Het ongeluk gebeurde op de afrit Made van de A59 in de richting van knooppunt Zonzeel. De 37-jarige man zat alleen in de auto, terwijl de 16-jarige jongen als bijrijder in een auto zat. De bestuurder van dat voertuig raakte zwaargewond.



De twee voertuigen reden tegen elkaar aan en raakten daardoor van de weg. De ene vloog vijf meter over een sloot en belandde tegen een boom, de andere vloog dwars door de bosjes over de Stuivezandsestraat heen en eindigde in een bosje aan de rand van een weiland.